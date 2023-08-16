Более 40% компаний ФРГ в июле испытали серьезную нехватку квалифицированных рабочих

По информации Ifo, особенно пострадала от недостатка сфера услуг

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Свыше 40% германских компаний в июле столкнулись с острым дефицитом квалифицированных кадров. Об этом свидетельствуют результаты опроса около 9 тыс. фирм, проведенного мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo.

По его информации, нехватка квалифицированной рабочей силы в германских компаниях несколько усугубилась. Так, в июле на ее дефицит пожаловались 43,1% предприятий. В апреле этот показатель составлял 42,2%. "Несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию, многие компании все еще отчаянно ищут подходящих сотрудников", - отметил эксперт Ifo Штефан Зауэр. Исторический максимум в 49,7%, как напомнили в институте, был зарегистрирован в июле 2022 года.

Особенно пострадала от нехватки квалифицированных кадров сфера услуг. Около двух третей транспортных компаний, архитектурных бюро и инженерных фирм сообщили о таком дефиците. В обрабатывающей промышленности это значение несколько снизилось до 34,6%. В торговле и строительстве чуть менее трети компаний пожаловались на нехватку квалифицированных кадров.

В конце июля эксперты Института исследований рынка труда и профессий ФРГ информировали, что в середине 2022 года на одного соискателя в стране приходилось всего 0,56 вакансии, хотя еще в 2010 году этот показатель составлял 0,17.