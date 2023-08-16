На Украине сообщили о росте потребления электричества

Страна вновь вынуждена прибегать к поставкам из-за рубежа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Потребление электроэнергии на Украине увеличилось за прошлые сутки из-за жаркой погоды, страна вновь вынуждена прибегать к поставкам из-за рубежа. Об этом сообщили в министерстве энергетики.

"Во вторник, 15 августа, вечерний максимум потребления увеличился на 3% по сравнению с понедельником, 14 августа. Это соответствует объемам производства двух энергоблоков", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Минэнерго пояснили, что значительную перегрузку энергосистемы создает одновременное включение множества кондиционеров. Из-за ремонтных работ на электростанциях возможность задействовать дополнительные мощности ограничена. При этом в ведомстве добавили, что за минувшие сутки был включен в работу после аварийного ремонта один блок электростанции. О какой электростанции идет речь, не уточняется.

В ведомстве в очередной раз призвали украинцев экономить электроэнергию и не включать мощные приборы в часы пиковых нагрузок. Также в Минэнерго сообщили о повреждениях электросетевого оборудования в Харьковской области.

По данным Минэнерго, вновь продолжается импорт электроэнергии из-за рубежа. Экспорт отсутствует.

Накануне в ведомстве сообщили об увеличении объемов импорта электроэнергии, за 14 августа он составил 5 500 МВт·ч. О поставках электричества из-за рубежа Минэнерго Украины стало сообщать в конце июля. Ранее в ведомстве заявляли, что собственной генерации хватало для покрытия нужд внутреннего потребления.