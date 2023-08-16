Carlsberg намерен защитить свою долю в "Балтике"

Концерн уточнил, что не имеет "никакого контроля или влияния на руководство бизнеса", но сохраняет за собой право собственности на акции

СТОКГОЛЬМ, 16 августа. /ТАСС/. Датский пивоваренный концерн Carlsberg может принять юридические шаги и меры для защиты активов в РФ после передачи его доли в "Балтике" во временное управление Росимущества. Об этом говорится в отчете компании за первые шесть месяцев 2023 года.

"Мы продолжим расследование ситуации и оценим все варианты, включая юридические шаги, и примем меры для защиты наших активов и стоимости бизнеса", - говорится в документе. В компании подчеркнули, что действуют "в соответствии с местными нормами и правилами в России".

16 июля на официальном портале правовых актов опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" во временное управление Росимущества. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая "дочка" Carlsberg).

В датском концерне уточняют, что сохраняют за собой право собственности на акции "Балтики", но не имеют "никакого контроля или влияния на руководство бизнеса".

В отчете Carlsberg также говорится, что потери компании в России за первые шесть месяцев года составили 404 млн крон ($59 млн).