Минфин Белоруссии проведет аукцион по размещению именных долгосрочных облигаций в юанях

Срок обращения облигаций составляет пять лет

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Минфин Белоруссии проведет аукцион по размещению именных облигаций в юанях, стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. юаней, срок обращения облигаций составляет пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство финансов объявляет о проведении 24 августа 2023 года размещения государственных именных облигаций в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", - говорится в сообщении.

Срок обращения валютных гособлигаций - 1 827 дней, дата их погашения - 24 августа 2028 года. Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций ежегодно 24 февраля и 24 августа. Объем выпуска и процентная ставка будут определены в ходе аукциона по размещению бумаг.

Эксперты отмечают, что выпуск облигаций в юанях идет в соответствии со стратегией дедолларизации.