Эксперт считает, что Германия может потерять кредитный рейтинг ААА

По словам главный экономист одного из крупнейших банков ФРГ Морица Кремера, экспортная модель страны уже "не столь успешна, как раньше", а демографические изменения способствуют более пессимистичным оценкам перспектив развития экономики

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Германия может потерять кредитный рейтинг ААА из-за экономических и демографических проблем. Такое мнение выразил главный экономист одного из крупнейших банков ФРГ - федерального банка земли Баден-Вюртемберг - Мориц Кремер в интервью германскому изданию Business Insider, опубликованном в ночь на среду.

По его словам, экспортная модель Германии уже "не столь успешна, как раньше", а демографические изменения способствуют более пессимистичным оценкам перспектив развития экономики страны. "Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе Германия потеряет свой высший рейтинг ААА", - заявил эксперт, многие годы занимавший должность главного аналитика по страновым рейтингам в крупнейшего в мире рейтинговом агентстве Standard & Poor's.

Согласно оценке Кремера, снижение кредитного рейтинга республики не вызовет серьезных изменений, даже если он опустится на две ступени. Он отмечает, что решающее значение имеют прогнозы рейтинговых агентств, которые могут способствовать ухудшению условий финансирования страны.

По данным портала Trading Economics, помимо Германии, наивысший кредитный рейтинг имеют Австралия, Канада, Дания, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды и Швейцария. В начале августа США покинули этот список, когда агентство Fitch впервые понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в валюте с AAA до AA+.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития Германии на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, а в 2024-2026 годах рост валового внутреннего продукта составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.