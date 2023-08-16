Более 27 тыс. человек приняли участие в программах "Московской школы экспортера"

Для предпринимателей организовали свыше 700 занятий

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Московская школа экспортера" с 2018 года организовала для предпринимателей более 700 занятий, а участниками стали свыше 27 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Сейчас "Московская школа экспортера" помогает предприятиям города освоиться на рынках дружественных государств. Для этого она проводит тренинги, мастер-классы, вебинары и другие занятия. С 2018 года программы посетили больше 27 тыс. участников из 14 тыс. компаний", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что среди самых востребованных форматов - онлайн-консультации с торговыми представителями России за рубежом. Бизнес получает возможность напрямую задать вопросы по интересующим темам в ходе онлайн-трансляций. Всего состоялось свыше 70 таких встреч - по работе с Бразилией, Египтом, странами СНГ и Ближнего Востока.

В частности, обсуждение с торгпредом России в Объединенных Арабских Эмиратах позволило одному из производителей продуктов питания оценить потенциальный спрос на товары в этом регионе. При поддержке МЭЦ компания приняла участие в отраслевой выставке Gulfood-2023 в Дубае и заключила внешнеторговый контракт на поставку полезных батончиков.

"Еще один популярный формат - "Страновые абонементы". Они представляют собой серию вебинаров, посвященных экспорту в конкретный регион. В этом году планируется провести семь таких мероприятий. Уже прошли занятия по торгово-экономическим отношениям с Китаем, Турцией и Ираном. В августе эксперты расскажут о внешнеэкономической деятельности в Индии: особенностях деловой коммуникации, продвижении продукта, требованиям к маркировке и других аспектах", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, "Московская школа экспортера" реализует проект Export Lab, в рамках которого помогает иностранным студентам устроиться на стажировки в столичные компании. Учащиеся знакомятся с особенностями работы городских предприятий, а бизнес привлекает квалифицированные кадры из интересующих их государств. В этом году в рамках проекта организовано шесть мероприятий для более чем 200 участников.