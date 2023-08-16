Экономика Нидерландов официально вошла в рецессию

Согласно данным Центрального статистического бюро страны, она сократилась на 0,3% во втором квартале 2023 года

ГААГА, 16 августа. /ТАСС/. Голландская экономика сократилась на 0,3% во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом этого года. Экономический спад наблюдался и в первом квартале, а это значит, что страна теперь официально находится в рецессии, свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим бюро Нидерландов.

Объем ВВП сократился в первом квартале этого года на 0,4%. Как отметили в организации, экономический спад во втором квартале связан в основном с снижением торгового баланса и сокращением потребления домохозяйствами.

"Это не совсем классическая рецессия с массовыми банкротствами и массовой потерей людьми работы, - заметил в интервью телеканалу NOS главный экономист бюро Питер Хейн ван Муллиген. - Число банкротств по-прежнему низкое, не наблюдается серьезных проблем и на рынке труда. В стране по-прежнему больше рабочих мест, чем безработных". "Поэтому нельзя говорить, что Нидерланды оказались перед угрозой экономического коллапса, - подчеркнул специалист. - Это просто период стагнации".

"Небольшая рецессия может даже пойти на пользу экономике, - добавил он. - Если давление на рынок труда немного сократится, компании смогут проще находить людей". "Все мы можем пережить небольшой спад", - подытожил ван Муллиген.