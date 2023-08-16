В Крыму заявили о незначительном подорожании грузоперевозок в направлении полуострова

При этом грузопоток идет в полном объеме

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Перевозки грузов в направлении Крымского полуострова незначительно подорожали в связи с ограничением проезда по Крымскому мосту и перенаправлением легкового трафика по сухопутному маршруту через новые регионы РФ, при этом грузопоток идет в полном объеме, возникающие проблемы решаются, сообщил спикер Госсовета республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Транспортные схемы работают, но нужно иметь в виду особенность Крыма, это стало немного дороже, те транспортные компании, которые перевозят [грузы], они закладывают в эту цену свои затраты - где-то это затраты на ожидание, на дополнительные километры, которые они преодолевают. Но это тактические сложности, они преодолимы. Грузопоток идет в полном объеме, те сложности, которые связаны с курортным сезоном, с каким-то напряжением, они в рабочем порядке решаются", - сказал Константинов.

Он также напомнил, что по Крымскому мосту движение легковых автомобилей осуществляется в реверсивном режиме. "Около 160 машин утром были в очереди со стороны Крыма, со стороны Краснодара очереди нет", - добавил Константинов.

Киевские власти 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали мост. СК России возбудил уголовное дело. Часть транспортного потока переориентирована на керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы, движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме.