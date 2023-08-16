16 августа, 08:43,
обновлено 16 августа, 09:00

Авиакомпания "Россия" с 24 декабря начнет полеты в Гавану

Рейсы будут выполняться два раза в неделю

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" с 24 декабря начнет полеты в Гавану. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота". Это будет уже второй город на Кубе, куда перевозчик осуществляет полеты.

"Аэрофлот" открывает продажи билетов в Гавану. Регулярные рейсы в столицу Республики Куба будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), начиная с 24 декабря 2023 года, два раза в неделю - по средам и воскресеньям", - отмечается в сообщении.

Ранее этим летом "Россия" запустила рейсы на кубинский курорт Варадеро. 

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