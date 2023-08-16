Консорциум во главе с TotalEnergies приступит к бурению на шельфе Ливана

Согласно исследованию французских специалистов, потенциальные запасы углеводородов на шельфе могут составлять до 700 млрд куб. м газа

БЕЙРУТ, 16 августа. /ТАСС/. Буровое судно швейцарской компании Transocean прибыло в исключительную экономическую зону Ливана для проведения разведочных работ на блоке 9, где залегает шельфовое месторождение Кана. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта республики Али Хамия.

"Специализированное судно для бурения разведочных скважин на морских глубинах достигло установленной для него точки и вскоре приступит к плановым работам, чтобы определить запасы углеводородов на блоке 9", - указал он.

В международный консорциум, который выиграл тендер на разработку нефтегазовых месторождений на средиземноморском шельфе у побережья Ливана, входит французская компания TotalEnergies, итальянская Eni и катарская QatarEnergy.

Согласно исследованию французских специалистов, потенциальные запасы углеводородов на шельфе Ливана могут составлять до 700 млрд куб. м газа.

27 октября прошлого года Ливан и Израиль подписали соглашение о демаркации морской границы, что открыло путь к началу освоения нефтегазовых запасов в исключительной экономической зоне. Посредником на переговорах выступал старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин.