Доходность НПФ за первое полугодие 2023 года составила 6,1%

Как сообщили в ЦБ, доход фондов был обеспечен преимущественно положительной переоценкой акций и купонами по долговым ценным бумагам

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первое полугодие 2023 года составила 6,1% (12,5% годовых), пенсионных резервов - 5,6% (11,5% годовых). Об этом говорится в сообщении на сайте Банка России.

Как и в I квартале, доход НПФ был обеспечен преимущественно положительной переоценкой акций и купонами по долговым ценным бумагам. Медианная доходность фондов за первое полугодие составила 9,4% по пенсионным накоплениям и 9% по пенсионным резервам в годовом выражении.

У всех НПФ доходность за шесть месяцев 2023 года как по пенсионным резервам, так и по пенсионным накоплениям оказалась положительной. "Все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), и 34 из 35 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), продемонстрировали доходность выше величины инфляции", - также отметили в ЦБ.

Накопленная доходность НПФ как по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), так и по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) с начала 2017 года вновь оказалась выше инфляции, резкий рост которой был зафиксирован в 2022 году.

НПФ в II квартале показали доходность (3,3% по пенсионным накоплениям и 3,1% по пенсионным резервам) выше, чем в I квартале (2,7% по пенсионным накоплениям и 2,5% по пенсионным резервам).