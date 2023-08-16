ММЗ представит три модификации двигателей для речного транспорта в Петербурге

Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" пройдет с 18 по 21 сентября

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Минский моторный завод (ММЗ) представит три модификации двигателей для речного транспорта на Международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Будут представлены три модификации новых двигателей, разработанных на ММЗ специально для речного транспорта, - говорится в сообщении. - В планах - представить новинку на российском рынке, презентовать возможности наших двигателей, расширить круг потребителей".

Основанная в 1991 году выставка "Нева" является крупнейшей гражданской судостроительной выставкой в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, входит в десятку крупнейших мировых выставок. 17-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" пройдет с 18 по 21 сентября в Санкт-Петербурге.

Минский моторный завод - разработчик и производитель дизельных двигателей. ММЗ за первое полугодие текущего года увеличил экспорт продукции в Россию почти на 30%. На фоне западных санкций белорусский завод наладил сотрудничество с такими российскими городами, как Тула, Ижевск, Калуга, Санкт-Петербург, Самара.