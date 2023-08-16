Азербайджан в июле перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

По данным Минэнерго страны, суточная добыча нефти в июле составляла 499 тыс. баррелей

БАКУ, 16 августа. /ТАСС/. Азербайджан в июле перевыполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные, распространенные в среду министерством энергетики страны.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в июле составляла 499 тыс. баррелей. В рамках сотрудничества ОПЕК+ квота Азербайджана по добыче нефти до конца 2023 года определена в объеме 684 тыс. баррелей в сутки", - говорится в сообщении. Таким образом, отставание Азербайджана от своей месячной квоты составило 185 тыс. баррелей в сутки.

По данным Минэнерго, общий объем добычи нефти вместе с конденсатом в июле в Азербайджане составил 621 тыс. баррелей в сутки, на долю конденсата приходится 122 тыс. баррелей.