В Крыму заявили, что средняя загрузка мест размещения на середину августа превышает 60%

Власти полуострова собирают информацию о загрузке, чтобы понимать, какая дополнительная помощь будет нужна от федеральных властей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Средняя загрузка мест размещения в Крыму к середине августа выросла и достигает более 60%, это означает, что предприятия соберут достаточно средств и смогут выплатить зарплаты и налоги, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

"По многим крымским регионам сегодня загрузка средств размещения колеблется от 40% до 63%. Это не те результаты, которые мы обычно имеем, но это и не провал. Такие результаты означают, что предприятия соберут достаточно средств, смогут профинансировать себестоимость, выплатить зарплаты, налоги. С теми, кто не справился и имеет риски, у кого будут сложности, мы станем разбираться по итогам сезона", - сказал Константинов.

Он подчеркнул, что власти постоянно собирают информацию о загрузке средств размещения, чтобы понимать, какая дополнительная помощь будет нужна от федеральных властей. "Одну помощь в размере 2,7 млрд рублей мы уже получили. Это четыре минимальных размера оплаты труда при сохранении всех работающих, уже формируется список на получение этой помощи", - сообщил председатель Госсовета, уточнив, что окончательное решение о дополнительной помощи отельерам будет приниматься с операторами рынка уже по итогам сезона.

В этом году туристический поток в Крым снижен на фоне сложностей с транспортной доступностью региона из-за отсутствия авиасообщения. Как ранее сообщал ТАСС министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, общая доля забронированных мест в санаториях и отелях Республики Крым на август к концу июля составила 40%, что ниже на 20-25% по отношению к прошлому году.