В ООН отметили потенциал Африки для диверсификации мировых цепочек поставок

В организации отметили, что региону необходимо больше инвестиций в возобновляемые источники энергии, чтобы помочь преодолеть значительный дефицит инвестиций и устранить другие препятствия для производства солнечных панелей на континенте

ЖЕНЕВА, 16 августа. /ТАСС/. Африка обладает большим потенциалом для развития и диверсификации глобальных цепочек поставок, она укрепила сотрудничество со странами БРИКС и выиграла от заключения преференциальных торговых соглашений. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

"Континент выиграл от преференциальных торговых соглашений, таких как закон о росте и возможностях Африки, принятый Соединенными Штатами, и укрепил связи со странами с формирующимся рынком и развивающимися странами в рамках инициатив сотрудничества Юг - Юг, такими как объединение государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), - отметили в UNCTAD. - Аналогичным образом ожидается, что Африканская континентальная зона свободной торговли принесет огромные выгоды странам Африки, включая возможности трудоустройства и расширение внутриафриканской торговли".

В UNCTAD считают, что страны Африки "могут стать крупными участниками глобальных цепочек поставок, используя свои огромные ресурсы материалов, необходимых для высокотехнологичных секторов". Большие запасы минералов и металлов, включая алюминий, кобальт, медь, литий и марганец, являющихся "жизненно важными компонентами высокотехнологичных отраслей", делают Африку привлекательным местом для производства, учитывая, что "недавние потрясения, вызванные сбоями в торговле и геополитическими событиями и экономической неопределенностью, вынуждают производителей диверсифицировать свои производственные площадки".

В предисловии к докладу генеральный секретарь UNCTAD Ребека Гринспен напомнила, что "на Африку приходится 48% мировых запасов кобальта и 47,6% запасов марганца, которые являются критически важными металлами, необходимыми для производства аккумуляторов и электромобилей". В свою очередь растущее население Африки, расширяющиеся потребительские рынки и возможности для бизнеса являются "основными источниками роста и процветания для всего мира и ключевыми факторами, которые позиционируют Африку как стратегический регион в стремлении к географически диверсифицированным цепочкам поставок". Гринспен призвала страны континента избегать привязки к "поставкам "просто" сырья, поскольку это приводит к очень малоценной интеграции в глобальные цепочки поставок", а делать акцент на участии в поставках продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как отметили авторы доклада, "Африке необходимо больше инвестиций в возобновляемые источники энергии, чтобы помочь преодолеть значительный дефицит инвестиций и устранить другие препятствия для производства солнечных панелей на континенте". Требуются также значительные инвестиции в инфраструктуру и внедрение инновационных цифровых технологий.