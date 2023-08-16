Еще две компании стали резидентами нижегородской "Квантовой долины"

Статус резидента центра позволяет предприятиям, специализирующимся на ведении научной деятельности, получить налоговые и таможенные льготы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Статус резидентов нижегородского инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" получили еще две компании. Одна из них занимается разработкой и производством промышленных роботов для сельского хозяйства, вторая - сбором, обработкой и утилизацией отходов, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Мы грамотно встроились в федеральную повестку развития территорий с особыми налоговыми режимами с упором на инновации. Задел для их наполнения сформирован внушительный - на сопровождении Нижегородского НОЦ находится более 120 научно-технологических проектов. Его логичное продолжение и пока еще достаточно редкий для страны режим ИНТЦ уже пользуется популярностью - статус резидента получили 17 компаний", - приводятся в сообщении слова Глеба Никитина.

"Промтехника-Приволжье" реализует в "Квантовой долине" проект по разработке технологии производства линейки доильных установок поточно-группового типа, объем инвестиций составит 120 млн рублей, будет создано 66 рабочих мест. Компания "Растрим НН" готовит к реализации проект по утилизации отходов с получением материалов для ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и рекультивации полигонов.

Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что поддержка разработчиков новых технологий сейчас имеет стратегическое значение. "Задача, поставленная президентом, - достижение суверенитета в этой области. Это в том числе вопрос экономического развития. ИНТЦ - серьезный инструмент, который позволяет существенно снизить расходы на ведение научной деятельности, и однозначно с каждым годом он будет использоваться все интенсивнее", - цитирует Саносяна пресс-служба.

Статус резидента центра позволяет предприятиям, специализирующимся на ведении научной деятельности, получить налоговые и таможенные льготы. По словам директора ИНТЦ Тимура Халитова, появление новых резидентов "Квантовой долины" - показатель эффективности мер поддержки.