Путин предложил Дагестану федеральную поддержку после ЧП в Махачкале

Глава региона Сергей Меликов доложил президенту об обстоятельствах происшествия и о предполагаемых причинах

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту РФ Владимиру Путину о ЧП около АЗС в пригороде Махачкалы. Президент выслушал доклад и предложил помощь федеральных ведомств, сообщил глава региона во время встречи с журналистами.

"Вчера в первой половине дня о произошедшем доложил президенту РФ, Верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину. Он внимательно выслушал доклад. Я доложил об обстоятельствах происшествия и о предполагаемых причинах происшествия, <....> и о тех мерах, которые мы приняли. Владимир Владимирович тепло отозвался о Дагестане, о том, что народ Дагестана, люди друг другу помогают и поддерживают. Безусловно, поинтересовался, какая помощь с точки зрения федеральных решений нам нужна, и предложил этими мерами поддержки воспользоваться",- сказал Меликов.