Казмунайгаз и "Лукойл" завершают оформление реализации 50% доли Kalamkas-Khazar Operating

В КМГ сообщили о полном взаимопонимании и отсутствии каких-либо спорных моментов в переговорных позициях сторон

АСТАНА, 16 августа. /ТАСС/. Нефтегазовая компания Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и "Лукойл" завершают оформление реализации 50% доли Kalamkas-Khazar Operating в пользу российской компании. Об этом сообщили в пресс-службе КМГ по итогам встречи председателя правления КМГ Магзума Мирзагалиева с руководством ПАО "Лукойл".

"Мы вышли на финальную стадию оформления корпоративных процедур по вопросу реализации 50% доли ТОО Kalamkas-Khazar Operating в пользу "Лукойл". С удовлетворением хочу отметить полное взаимопонимание и отсутствие каких-либо спорных моментов в переговорных позициях сторон", - приводит пресс-служба слова Мирзагалиева. Он выразил надежду на продолжение плодотворного взаимодействия "и на этапе реализации проекта".

В КМГ отметили, что в ходе переговоров стороны в целом обсудили актуальные вопросы сотрудничества и перспективные направления работы, а также обменялись мнениями о совместной деятельности по проекту "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов", расположенному на шельфе Каспийского моря.

В феврале в Астане АО НК "Казмунайгаз" и "Лукойл" заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря. Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50% участия в уставном капитале ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" (ККО) и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора.

Оператор проекта ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" планирует представить и утвердить проект разработки месторождений на центральной комиссии по разведке и разработке полезных ископаемых (ЦКРР) Казахстана в 3 квартале 2023 года.

"Лукойл" работает в Казахстане с 1995 года. Компания совместно с НК "Казмунайгаз" участвует в проектах Карачаганак, Тенгиз, Женис, Аль-Фараби, в нефтетранспортном проекте Каспийского трубопроводного консорциума, а также в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений.