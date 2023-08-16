Посол в Турции сообщил, что Россия прорабатывает с партнерами альтернативы зерновой сделке

Алексей Ерхов также отметил, что "именно Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", а "после выполнения требований РФ можно будет говорить о возобновлении черноморской инициативы"

АНКАРА, 16 августа. /ТАСС/. Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны. Об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью агентству IHA.

''Черноморская инициатива - отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами", сказал посол.

Он также отметил, что "именно Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", а "после выполнения требований РФ можно будет говорить о возобновлении черноморской инициативы".