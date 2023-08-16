"Мегафон" продал 5% в онлайн-кинотеатре Start его основателям

По итогам сделки оператор сократил свою долю в онлайн-кинотеатре до 45%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Мегафон" продал 5% своей доли в "Диджитал медиа холдиге", который владеет онлайн-кинотеатром Start, его основателям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"Мы действительно продали 5% доли в "Диджитал медиа холдинге" основателям компании, поскольку посчитали такое распределение участия максимально отражающим наши взаимоотношения с этим активом", - сообщили в пресс-службе.

По итогам сделки оператор сократил свою долю в онлайн-кинотеатре с 50% до 45%.

В "Мегафоне" отметили, что никогда не занимались операционным управлением Start, поскольку для оператора эта сфера является непрофильным бизнесом. "В решениях мы полностью доверяем профессиональной команде управленцев "Диджитал медиа холдинга", - заключили в "Мегафоне".

"Мегафон" стал совладельцем Start в октябре 2020 года.