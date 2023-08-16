В Астрахани селекционеры вывели сорт скороспелых арбузов "Спартак"

Директор предприятия "Мастер семя" Артем Соколов отметил, что он этот сорт созревает на 10-12 дней быстрее

АСТРАХАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Новый сорт скороспелых арбузов "Спартак" с бело-красной мякотью, который созревает на 10 дней раньше обычных сроков, разработан селекционерами Астраханской области. Помимо высоких вкусовых качеств, сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям, сообщил ТАСС директор селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" Артем Соколов.

"Сейчас госсортиспытания проходит сорт "Спартак", который созревает за 62-65 дней в зависимости от условий и погоды, быстрее на 10-12 дней популярного сорта арбуза "Астраханский". Вкус сладкий, нежный и тающий, сопоставим с иностранными конкурентными сортами, кожура имеет размытый черно-зеленый рисунок. "Спартак" хорошо себя показал, когда "выжил" при неожиданных морозах в мае и в период заливных дождей. Он уже выращивается на госсортучастке, получил высокую инспекторскую оценку, планируется, что в следующем году можно будет начать реализацию семян и он появится на полях Юга России", - сообщил Соколов.

Он уточнил, что у предприятия налажено взаимодействие в поставке семеноводческой продукции с астраханскими фермерами, а также с аграриями Кубани, Ставрополя и Ростова-на-Дону. По словам Соколова, объемы данных поставок увеличиваются год от года.

Ранее сообщалось, что власти Астраханской области возвращают аграриям региона затраты на выращивание семенных посевов овощебахчевых культур, а также 80% затрат на регистрацию новых сортов отечественной селекции.

По данным областных властей, астраханские аграрии в этом году планируют собрать 300 тыс. тонн арбузов и дынь, под бахчевые занято 8 тыс. га. Лидерами по выращиванию являются Приволжский, Ахтубинский и Камызякский районы Астраханской области. Как уточнили ТАСС в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности региона, с начала сезона сбора бахчевых в Астраханской области собрано более 50 тыс. тонн продукции, что на 3% превышает уровень прошлого года.

Климатические условия региона считаются идеальными для выращивания арбузов. У области есть официальное свидетельство о том, что она является историческим центром по выращиванию российского арбуза. Считается, что каждый третий арбуз в России выращен в Астраханской области.