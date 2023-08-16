16 августа, 09:53,
обновлено 16 августа, 09:58

"Новатэк" завершил установку ОГТ первой линии "Арктик СПГ - 2" на Гыдане

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Новатэк" завершил установку линии сжижения газа на основании гравитационного типа (первая очередь крупнотоннажного завода СПГ "Арктик СПГ 2") на морское основание в акватории терминала "Утренний" на Гыдане, сообщает компания.

"Мы завершили важный этап реализации проекта "Арктик СПГ 2" - морскую буксировку полностью собранной на ЦСКМС технологической линии СПГ и ее установку в терминале "Утренний", - отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Применяемая нами инновационная концепция строительства на основаниях гравитационного типа позволяет обеспечить быстрый ввод новых мощностей по сжижению газа и снизить капитальные затраты. Уникальным преимуществом нашей производственной базы ЦСКМС в Мурманской области является возможность серийно производить линии сжижения: мы сейчас находимся на продвинутой стадии строительства второй линии проекта "Арктик СПГ 2" и начинаем работы по бетонному основанию уже третьей линии", - добавил он. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация