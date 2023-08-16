Забайкалье представит на ВЭФ экспозицию о промышленном и туристическом потенциале региона

Отдельно от экспозиции организуют мини-ярмарку с продукцией забайкальских производителей

ТАСС, 16 августа. Забайкальский край в этом году обновит свой павильон на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и расскажет о промышленном и туристическом потенциале региона. Об этом сообщили организаторы выставки - Фонд Росконгресс.

"Забайкальский край представит обновленный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока". Его архитектура будет представлена в виде входа в рудник, внутреннее содержание экспозиций расскажет о многообразии горных пород региона", - говорится в сообщении. Также в павильоне будет интерактивная зона о туристическом потенциале с турмаршрутами, достопримечательностями и культурными объектами края.

Деловую зону павильона представит интерактивный стенд горно-обогатительного комбината "Быстринское" и Забайкальского зернового терминала. В павильоне создадут уникальный иммерсивный зал, в котором будет демонстрироваться панорамная проекция на три стены. Здесь посетители смогут узнать о летописи проекта освоения крупнейшего медного месторождения в России - Удоканского. На отдельном стенде презентуют предприятия оборонно-промышленного комплекса. Также в виде медиапрезентаций в интерактивной картотеке представят крупнейшие реализуемые инвестиционные проекты края.

В зоне медитации в "Деревне мастеров" покажут инсталляцию лэнд-арт парка "Тужи", где мастера-столяры и плотники деревенской мастерской представят результаты творческой деятельности. Отдельно от экспозиции организуют мини-ярмарку с продукцией забайкальских производителей.

"У Забайкалья есть природные красоты и свои точки экономического роста. "Осваиваются такие месторождения, как медное Удоканское и золоторудное Наседкино, строятся горно-металлургические комбинаты, создается зерновой железнодорожный терминал. Запускаются и другие крупные экономические проекты. Улучшается состояние городской инфраструктуры. Многое делается и для комфортного проживания в регионе. Возводятся новые жилые кварталы в Чите, разработан мастер-план краевой столицы. О том, как развить потенциал Забайкалья, как сделать лучше жизнь людей, будем говорить на Форуме", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор выставки "Улица Дальнего Востока" - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента Российской Федерации в ДФО.