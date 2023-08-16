В Самарской области назвали процент износа инфраструктуры электротранспорта в городах РФ

Губернатор региона Дмитрий Азаров отметил, что этот показатель составляет от 60% до 80%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Процент износа инфраструктуры общественного электрического транспорта в городах России составляет от 60% до 80%. Возможными способами решения этой проблемы может стать выработка мер, аналогичных предпринимаемым по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги", в отношении дорожной инфраструктуры, а также наделение субъектов дополнительными полномочиями. Об этом сообщил журналистам после семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета "О развитии общественного транспорта РФ" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Мы [члены профильного комитета Госсовета] провели анализ износа сетей, обеспечивающих работу городского электрического транспорта. Хочу сказать, что наш анализ показывает, что процент достаточно высок. Он по разным показателям: подстанции, контактная сеть, состояние рельс - от 60% до 80%. Если мы не создадим условия для развития, поддержания инфраструктуры, говорить о качественном обеспечении общественных перевозок просто не приходится. <…> Мы обязаны подумать над созданием такой же инфраструктуры [аналогичной той, что была создана по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"] и ее развитии на государственном уровне для рельсового транспорта, троллейбусов, электробусов", - сказал он.

Азаров отметил, что на семинаре-совещании группой, отвечающей за решение вопросов инфраструктуры, были сформулированы предложения, в том числе о наделении субъектов РФ дополнительными полномочиями.

"Конечно, у нас есть и предложения в сфере градостроительной политики. Мы предложим дополнительные механизмы по привлечению средств частных инвесторов - на принципах ГЧП многие из этих проблем можно и нужно решать, и такой опыт в стране уже есть. Будем предлагать и в дальнейшем закреплять дополнительные лимиты по инфраструктурным бюджетным кредитам для регионов, и, конечно же, на наш взгляд, требуется актуализация комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры", - добавил губернатор Самарской области.