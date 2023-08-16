"Россети" модернизируют подстанцию, питающую БАМ и портовые зоны Хабаровского края

По итогам проекта энергетики переведут на элегаз весь парк коммутационного оборудования подстанции

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Филиал компании "Россети" - МЭС Востока приступил к модернизации самого восточного в стране центра питания группы "Россети" - подстанции 220 кВ "Ванино", одного из ключевых объектов в электроснабжении Байкало-Амурской магистрали, торговых портов Ванино, Советская Гавань и нескольких других промышленных потребителей Хабаровского края. Об этом говорится в сообщении группы.

В частности, компания проведет работы на открытом распределительном устройстве 35 кВ, установит элегазовые выключатели вместо устаревших маслонаполненных аналогов и 18 разъединителей. Их разместят на лежневых фундаментах - более устойчивых к пучинистому грунту. Новое оборудование произведено в России. Его отличает простота в обслуживании, высокая надежность, пожаробезопасность и длительный срок службы - не менее 30 лет, уточняется в сообщении.

По итогам проекта энергетики переведут на элегаз весь парк коммутационного оборудования подстанции. Ранее такое оборудование установили на открытых распределительных устройствах 110 кВ и 220 кВ.

Компания отмечает, что выключатели и разъединители предназначены для отключения отдельных участков электрической цепи в случае возникновения коротких замыканий и при проведении на них профилактических или ремонтных работ.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.