Украина получила от США 50 вагонов для перевозки зерна в порты Дуная

Затем оно будет отправлено на мировые рынки, сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Украинский зернотрейдер компания "Нибулон" получила 50 вагонов, закупленных Агентством США по международному развитию (USAID), для транспортировки зерна в дунайские порты. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

"На этой неделе через USAID мы доставили 50 вагонов для перевозки зерна украинской компании "Нибулон", чтобы помочь транспортировать зерно в порты Дуная, откуда оно будет отправлено на мировые рынки", - написала посол в соцсети X (ранее Twitter). "Соединенные Штаты помогают Украине создавать и расширять альтернативные экспортные пути", - подчеркнула она.

По данным украинских СМИ, ранее через Днепр и Южный Буг перевозилось более 15 млн тонн грузов в год, из которых более 4 млн тонн - зерновые.

Как сообщил 15 августа бизнес-портал Uaprom.info, за последнюю неделю количество грузовых судов в украинских портах Измаил и Рени на Дунае выросло в два с лишним раза.

После прекращения действия зерновой сделки Дунай остался последним путем, которым Украина может вывозить по воде свои зерновые. До выхода России из черноморской инициативы через дунайские порты вывозилась примерно четверть экспорта украинских зерновых. Зерно грузилось на баржи, которые затем следовали по внутренним водам Румынии до порта Констанца.

Зерновая сделка, предусматривавшая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле и с тех пор несколько раз продлевалась. 17 июля текущего года Россия отказалась продолжать участие в этой инициативе, поскольку другие стороны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все данные ей обещания.