16 августа, 10:22

ООН поддержала контакты с Россией, Украиной и Турцией по доставке зерна на мировой рынок

Такой экспорт представляет собой единственный путь для стабилизации рынка и цен, заявила генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен

ЖЕНЕВА, 16 августа. /ТАСС/. ООН поддерживает контакты с Россией, Украиной и Турцией по вопросу о вывозе зерна и удобрений, считая, что такой экспорт представляет собой единственный путь для стабилизации рынка и цен. Об этом заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен.

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Выступая на пресс-конференции в Найроби, транслировавшейся онлайн, она напомнила о заявлении генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша о том, что ООН "продолжает предпринимать все усилия, чтобы был обеспечен экспорт зерна и удобрений с Украины и из Российской Федерации на мировые рынки, потому что это единственный и самый быстрый путь, который поможет стабилизировать рынки и цены". "Стремясь добиться этого, мы находимся в контакте со всеми партнерами - с Украиной, Турцией и Российской Федерацией", - отметила Гринспен, добавив, что "эта задача не является легкой".

Глава UNCTAD обратила внимание на рост цен на продовольствие, из-за чего, по ее словам, "страдают наиболее уязвимые" слои населения. Гринспен подчеркнула, что следует предпринимать усилия, направленные на то, чтобы зерно и удобрения "из обеих стран" попадали на мировой рынок. "Эти усилия нужно продолжать. Пока что мы этого не достигли", - констатировала она. Генеральный секретарь напомнила, что 75% закупок по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для оказания помощи "людям, которые уже голодают", в прошлом году было осуществлено из поставок в рамках "черноморской зерновой инициативы, с Украины". В UNCTAD в этой связи выражают "озабоченность" нынешней ситуацией, считая, что ВПП "должна иметь возможность продолжать предоставлять гуманитарную помощь" нуждающемуся населению.

Зерновая сделка, предусматривавшая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле и с тех пор несколько раз продлевалась. 17 июля текущего года Россия отказалась продолжать участие в этой инициативе, поскольку другие стороны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все данные ей обещания. 

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