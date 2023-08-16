"Автотор" запустил производство китайских автомобилей JMC

Они будут производиться на заводе в Калининграде

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Холдинг "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда JMC на заводе в Калининграде. Об этом говорится в сообщении компании.

"16 августа 2023 года на производственной площадке завода "Автотор" в поселке Переславское Зеленоградского муниципального района Калининградской области состоялась официальная церемония запуска промышленного производства автомобилей марки JMC", - отмечается в сообщении.

На конвейер калининградского завода сегодня встали три модели - коммерческие автомобили Carrying и Conquer, а также пикап Vigus. Carrying имеет массу 3,5 и 5 т и оснащен дизельным двигателем объемом 2,8 литра мощностью 109 лошадиных сил. Машина Conquer массой 9,4 т имеет также дизельный двигатель объемом 2,9 литра и мощностью 156 лошадиных сил. Что касается характеристик пикапа, он оснащается двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 128 лошадиных сил, имеет массу 2,8 т.

В результате подписанного "Автотором" и JMC соглашения о запуске производства автомобилей китайской марки стороны также договорились в дальнейшем о возможном увеличении производственных мощностей завода для обеспечения выпуска машин JMC. Более того, соглашением предусмотрены планы по повышению уровня локализации производства китайских автомобилей.

"По достижении необходимого объема производства предусмотрен поэтапный переход на производство автомобилей JMC по полному циклу - сварка, окраска, сборка", - говорится в сообщении "Автотора".

В России действует широкая дилерская сеть бренда JMC, включающая свыше 25 дилерских центров в различных регионах.