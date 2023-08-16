Минцифры ЛНР подключит учреждения образования к широкополосному интернету к сентябрю

И.о. главы ведомства Александра Веселова отметила, что всего подключено к такому интернету 550 социально значимых объектов

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики (ЛНР) к началу учебного года обеспечит всем учреждениям образования доступ к интернету. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР на официальном интернет-портале.

"На сегодняшний день 550 социально значимых объектов подключены к широкополосному интернету. Отмечу, что к 1 сентября все образовательные учреждения ЛНР будут обеспечены доступом к единой сети передачи данных. Подключение выполняется силами 40 мобильных бригад установщиков", - цитирует правительство региона и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Александру Веселову.

Веселова также рассказала, что по поручению врио главы ЛНР Леонида Пасечника Минцифры республики "проводит работу для максимально оперативного получения и выполнения заявок" для подключения к спутниковому телевидению в рамках программы "Русский мир" - сформированы 60 мобильных бригад установщиков, к сбору заявок подключены администрации городов и районов ЛНР.