СМИ: газохранилища в Италии заполнены более чем на 90%

Это превышает средний показатель по Европе, сообщила газета Corriere della Sera

РИМ, 16 августа. /ТАСС/. Газовые хранилища в Италии заполнены более чем на 90%, что превышает средний показатель по Европе. Об этом в среду сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Неделей ранее итальянские ПХГ были заполнены на 88,83% (173,4 ТВт•ч), сейчас этот показатель достиг 176,12 ТВт•ч. В среднем по Европе хранилища заполнены на 89,75%, пишет издание. Лидером стала Германия - 230,29 ТВт•ч (91,92%), за ней следуют Италия, Нидерланды (92,57% при 131,83 ТВт•ч) и Франция (82,87% при 112,98 ТВт•ч).

Как отмечает газета, температуры выше среднего зимой 2022-2023 годов привели к значительному сокращению потребления газа. В Италии суммарные мощности газовых хранилищ составляют около 17 млрд кубических метров.

Ранее итальянское правительство поставило цель отказаться от российского газа к середине 2024 года. До украинского кризиса страна удовлетворяла за счет газа из России почти 40% всей потребности в этом ресурсе, который активно используется в Италии не только для обогрева, но и для производства электроэнергии. По последним данным, зафиксированным несколько месяцев назад, из России поступало менее 10% всего необходимого газа. Высокий уровень заполненности хранилищ позволит избежать повышения цен, которые в августе прошлого года достигли рекордных показателей именно в связи со стремлением стран сделать газовые запасы на зиму.