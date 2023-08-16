Intel выплатит израильской фирме $353 млн за расторжение соглашения о поглощении

По словам главы компании Пэта Гелсингера, вместе с Tower Semiconductor она продолжит "поиск возможности для сотрудничества в будущем"

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Intel расторгла договор о приобретении израильского производителя полупроводников Tower Semiconductor и готова выплатить ему $353 млн в качестве штрафных санкций. Об этом сообщила американская компания.

"Корпорация Intel объявила сегодня о том, что по взаимному согласию с компанией Tower Semiconductor расторгает соглашение о приобретении Tower в связи с невозможностью своевременного получения разрешений регулирующих органов, необходимых в соответствии с соглашением о слиянии от 15 февраля 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании. Она обязуется выплатить Tower "за расторжение соглашения штраф в размере $353 млн". По словам главы Intel Пэта Гелсингера, стороны продолжат "поиск возможности для сотрудничества в будущем".

В феврале 2022 года Intel объявила о намерении приобрести Tower за $5,4 млрд. Американская сторона рассчитывала таким образом расширить производственные мощности, чтобы составить конкуренцию тайваньской фирме TSMC. Последняя считается одним из лидеров в сфере производства и экспорта полупроводниковых изделий.