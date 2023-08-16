В России в I полугодии снизилась доля ведущих производителей табачной продукции

Она составила 83,3%, говорится в исследовании АНО "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Доля крупнейших производителей табачной продукции на российском рынке в первом полугодии 2023 года уменьшилась на 2,5 процентного пункта по сравнению с концом прошлого года, говорится в исследовании АНО "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции" (ННЦК). Материалы имеются в распоряжении ТАСС.

ННЦК провел четвертое всероссийское исследование рынка табачной продукции (сигарет) во втором - третьем кварталах 2023 года. Исследование проводилось в 85 субъектах РФ и охватило территории с населением 87 млн человек.

"По результатам исследования доля рынка продукции топ-4 (крупнейших в стране) производителей снизилась на 2,5 процентных пункта. Она составила 83,3%", - сообщает ННЦК. Сокращение доли произошло по сравнению с показателем по итогам предыдущего исследования, которое прошло в конце прошлого года (октябрь - ноябрь 2022 года).

В свою очередь, доля контрафактной продукции (подделки под продукцию ведущих производителей) составляет 3,2%. Доля продукции, не относящейся к компаниям из топ-4, составила 16,7% против 14,2% в предыдущем исследовании. "Зафиксировано и снижение доли незаконного оборота такой продукции на 8%", - добавляет центр.

Одновременно отмечено и уменьшение доли российских пачек с поддельными акцизными марками. "Общая доля незаконного оборота табачной продукции по стране составляет 13,3% в пересчете на курящее население страны", - указывает ННЦК. Потери бюджета за второй квартал от незаконного оборота табачной продукции в 2023 году оцениваются в 26,4 млрд рублей.

Методология исследования

Полевое исследование предусматривало сбор пустых сигаретных пачек на улицах населенных пунктов России по установленному алгоритму с последующим анализом легальности их происхождения. В ходе анализа были обследованы 69,4 тыс. пустых пачек из-под сигарет, которые были собраны в 1073 населенных пунктах России.

В рамках исследования было охвачено 16 городов-миллионников, 21 город с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, 129 городов с населением от 100 до 500 тыс. человек, 280 городов с населением менее 100 тыс. человек, а также 627 населенных пунктов в сельской местности.