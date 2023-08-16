Посол Белоруссии назвал срок конца проектной работы по белорусско-российскому самолету

Дмитрий Крутой сообщил, что завершение планируется до конца 2023 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Конкретная проработка вопросов производства белорусско-российского самолета начнется после проектных работ, завершить которые планируется до конца 2023 года. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, отвечая на вопрос ТАСС.

"По поводу гражданского самолета, который будет непосредственно производиться в Республике Беларусь. На сегодняшний день начаты только проектные работы, и пока говорить окончательно о модели, об объемах финансирования, даже о вместимости этого самолета, рано. До конца года будет проведена эта опытно-проектная работа, и потом уже будет какая-то конкретика", - сказал посол в ходе визита в Ярославскую область.

Крутой напомнил, что в начале июля в рамках проходящей в Екатеринбурге выставки "Иннопром-2023" представители Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Белоруссии и Минпромторга РФ подписали межведомственную программу в области авиастроения. Тогда пресс-служба Госкомвоенпрома сообщила, что "достигнуты принципиальные договоренности о совместной разработке и организации в Республике Беларусь серийного производства двухмоторного 19-местного самолета". "Но пока два наших предприятия будут участвовать как кооператоры, как поставщики отдельных комплектующих в рамках российских проектов. Это [проекты самолетов] МС-21, Sukhoi Superjet, в основном", - проинформировал дипломат.

В кулуарах "Иннопрома" вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о том, что российско-белорусский самолет будет коммерчески эксплуатироваться с 2028 года, завершить его сертификацию планируется в 2027 году. Он уточнил, что созданием воздушного судна займется Уральский завод гражданской авиации и белорусский 558-й авиационный ремонтный завод. В начале августа главный инженер 558-го авиаремонтного завода Андрей Тучин проинформировал, что в рамках проекта "начата проработка вопроса, сейчас он находится на стадии согласования межправительственного". При этом представитель предприятия отметил, что завод уже начал проработку деталей проекта с российскими партнерами.