Инженерная школа Союзного государства запустила в Пскове проект по созданию беспилотников

Ученые передовой инженерной школы будут также развивать технологии газотермического, лазерного и плазменного напыления, которые разрабатываются ПсковГУ совместно с БНТУ

ПСКОВ, 16 августа. /ТАСС/. Ученые передовой инженерной школы (ПИШ) Союзного государства, куда входит Псковский государственный университет (ПсковГУ) и Белорусский национальный технический университет (БНТУ), начали совместный проект по развитию беспилотной авиации в Псковской области. В регионе планируется создать новую отрасль экономики и запустить производство беспилотников на основе отечественных комплектующих, сообщила пресс-служба ФГАНУ "Социоцентр", который является оператором программы "Приоритет 2030".

Для Псковской области этот проект является крайне важным, так как регион расположен на северо-западе России и граничит сразу с двумя странами Евросоюза, входящими в блок НАТО - Латвией и Эстонией.

"ПИШ Союзного государства включилась в развитие беспилотной авиации Псковской области. Проект программы развития содержит комплекс мер, направленных на развитие отрасли беспилотной авиации в регионе до уровня не менее 3% от валового продукта Псковской области. Цель программы - образование новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников с максимальным содержанием отечественных комплектующих", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, ученые передовой инженерной школы будут также развивать технологии газотермического, лазерного и плазменного напыления, которые разрабатываются ПсковГУ совместно с БНТУ. Эти технологии помогут беспилотным аппаратам не скользить на льду.

"Исследовательской частью проекта заложено применение технологий, которые уже разработаны или на сегодняшний день формируются в рамках ПИШ Союзного государства. Вуз уже заказал гибридные установки отечественного производства, которые будут использоваться для 3D-печати деталей опытных образцов беспилотников. В перспективе это позволит выполнять заказы на изготовление комплектующих из других регионов", - цитирует пресс-служба проректора по научной работе ПсковГУ Тараса Антала.

Еще одно направление реализации проекта - выпуск электроприводов для беспилотников. По словам Антала, производственной базой для научно-исследовательских проектов станут предприятия электротехнического кластера Псковской области - ЗАО "ЗЭТО" и ПЭМЗ. Эта программа вошла в тройку лидеров проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2023". Сроки реализации программы в Псковской области по масштабированию применения беспилотных летательных аппаратов рассчитан до 2027 года.