Китайский производитель медроботов намерен осваивать рынки соседних стран, включая Россию

Sagebot Intelligent Medical производит до 300 таких роботов в год, сообщила коммерческий директор компании Чжан Юэ

ПЕКИН, 16 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайский производитель медицинских роботов Sagebot Intelligent Medical планирует осваивать рынки соседних стран, включая Россию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила коммерческий директор компании Чжан Юэ.

"Думаю, в следующем году либо в конце текущего мы сможем начать поставлять свою продукцию на экспорт. Разумеется, сначала мы планируем осуществлять поставки в ближние страны, а затем постепенно расширим охват", - рассказала она на выставке, которая проходит в Пекине одновременно с VIII Всемирной конференцией робототехники.

Чжан Юэ подтвердила, что Россия относится к странам, освоением рынков которых в обозримом будущем может заняться Sagebot Intelligent. Ее штаб-квартира находится в Харбине - административном центре граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян. "Однако пока сложно назвать конкретные сроки, - уточнила коммерческий директор. - Сейчас мы планируем пройти в России сертификацию своего оборудования. <...> Если наша компания сможет получить официальный российский сертификат, мы готовы обеспечивать россиян нашими роботизированными хирургическими технологиями, сообща способствовать их распространению".

По словам Чжан Юэ, Sagebot Intelligent Medical, в которой работает порядка 600 человек, производит до 300 медицинских роботов в год. "Я считаю, что это много, ведь речь идет о высокоточном оборудовании. Спрос на данную продукцию высокий, она может заменить традиционный перитонеоскоп (медицинский эндоскоп для исследования брюшной полости - прим. ТАСС)", - добавила она. Как пояснила коммерческий директор, инструмент называется Kangduo Robot и позволяет сидя оперировать пациента и свести к минимуму опасность того, что хирург случайно заденет в брюшной полости артерию или вену.

Власти Китая с 2015 года регулярно проводят в столице Всемирную конференцию робототехники. На этот раз она проходит 16-22 августа, в ней приняли участие более 140 китайских и зарубежных компаний, которые представляют около 600 новейших разработок. Мероприятие проходит при поддержке 25 международных организаций, его курируют народное правительство Пекина совместно с министерством промышленности и информатизации страны.