На Кубани цены на зерно возросли в пределах 20% по сравнению с 2022 годом

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка отметил, что факторами, влияющими на дальнейшие колебания стоимости зерна, являются курс доллара и базовая ставка пошлины

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Цены на зерно в Краснодарском крае возросли в пределах 20% по сравнению с предыдущим годом, что дает положительный экономический эффект для аграриев, несмотря на снижение урожайности. Об этом заявил журналистам в ходе пресс-конференции вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

"Что касается цены, по отношению к прошлому году она в текущем сезоне выросла и сегодня составляет больше 16 рублей [за килограмм], это достойная цена, которую просили наши аграрии. Если бы мы сохранили ту урожайность, которую планировали, была бы себестоимость ниже, экономический эффект был бы гораздо выше. Но экономический эффект и сегодня выше, чем в прошлом году, по одной простой причине: урожайность у нас ниже порядка 10%, цена выросла больше чем на 20%. По итогам года мы понимаем: объем урожая, который собрали, мы точно экспортируем", - сообщил Коробка.

Трейдеры, по его словам, отмечают, что ситуация в части логистики экспорта изменилась по сравнению с прошлым годом в лучшую сторону. Вице-губернатор Краснодарского края пояснил, что факторами, влияющими на дальнейшие колебания стоимости зерна, являются курс доллара и базовая ставка пошлины. "Я думаю, что цена останется и будет не ниже. По предварительному прогнозу, по тем результатам, которые планирует РФ по получению зерновых, будет меньше, соответственно, у нас возможности продажи по высокой цене будут значительно выше", - сказал он.

Аграрии Краснодарского края одними из первых в стране завершили уборочную кампанию, собрано 11,3 млн тонн зерновых и зернобобовых, из них 9,6 млн тонн пшеницы. Среднекраевая урожайность пшеницы составила 58,3 центнера с га. На урожайность повлияла непогода. Под урожай озимых зерновых колосовых и зернобобовых культур 2023 года в регионе были отведены почти 2 млн га. Зерно - основной вид экспортируемой продукции региона.

Ситуация с рисом

Коробка отметил, что объемы урожая риса, несмотря на риски, связанные с погодными условиями, планируется сохранить на уровне прошлого года. "Посевы находятся в хорошем состоянии, <...> Единственное опасение - суховей <...> 10-14 м/с с высокой температурой, это, возможно, повлияет на количество собранного риса. <...> Но думаем, что эти риски будут минимальными. Тот урожай, который мы получили в прошлом году, надеемся на этот урожай и в текущем году как минимум", - сообщил Коробка.

В текущем 2023 году при плане сева риса 92,1 тыс. га фактически было посеяно более 110 тыс. га данной агрокультуры.

В 2022 году в регионе вынуждены были сократить посевные площади риса из-за разрушения Федоровского гидроузла с запланированных 119 тыс. га до 92 тыс. га. Тогда по итогам года собрали 650 тыс. тонн риса, этот показатель превышает 70% от общероссийского объема. В общероссийском объеме производства риса край занимает долю около 80%. Кубанский рис - самый конкурентоспособный в мире за счет экологичности, регион экспортирует агрокультуру в 25 стран.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ, эксперты называют Кубань гарантом продуктовой безопасности страны.