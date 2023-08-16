"Сбер" предупредил, что мошенники похищают данные граждан через фальшивые точки Wi-Fi

Специалисты банка советуют не пользоваться банковскими приложениями, не совершать оплату на сайтах и ничего не скачивать, если вы подключились к публичному Wi-Fi

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Сбер" предупредил об опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi. Злоумышленники могут создавать поддельные точки доступа к интернету, чтобы похищать персональные данные, а затем и средства граждан, сообщил банк в своем Telegram-канале.

"Создав фальшивую точку доступа или взломав публичный Wi-Fi, мошенники могут получить и использовать ваши персональные и платежные данные в собственных целях", - говорится в сообщении банка.

Специалисты банка советуют не пользоваться банковскими приложениями, не совершать оплату на сайтах и ничего не скачивать, если вы подключились к публичному Wi-Fi. Кроме того, необходимо установить антивирусное программное обеспечение.

В банке также посоветовали несколько способов защитить себя и свой гаджет. Во-первых, необходимо убедиться, что Wi-Fi точка использует шифрование WPA2/WPA3: информацию об этом можно найти в разделе "Тип безопасности" в свойствах точки доступа Wi-Fi. Во-вторых, заходить стоит только на сайты с безопасным соединением - в адресной строке должно быть изображение замочка и буквы https.