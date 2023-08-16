"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Еще"

По информации Retail.ru, магазин открылся на севере Москвы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Детский мир", крупнейший ретейлер детских товаров в России, начала открывать дискаунтеры под брендом "Еще". Об этом сообщает отраслевое издание Retail.ru, информацию также подтвердили ТАСС в пресс-службе "Детского мира".

"Можем подтвердить факт открытия магазина", - сообщил представитель "Детского мира", не предоставив других деталей.

По данным Retail.ru, магазин открылся на севере Москвы, площадь торгового зала - порядка 600 кв. м. Из информации, размещенной в торговом объекте, следует, что в ближайшее время в Москве появится как минимум три магазина сети.

Согласно информации из Telegram-канала "Еще", это сеть дискаунтеров, "где более 1 тыс. товаров стоят дешевле 99 рублей". В ассортименте дискаунтера - продукты питания, товары для дома, гигиены и ухода, одежда и обувь, игрушки, косметика и другое.