Китайская компания iFLYTEK представила новую версию генеративного ИИ Spark Desk

Новая модель содержит серьезные обновления, упрощающие ее использование как при написании программного кода, так и для генерации мультимодального контента, сообщил глава совета директоров компании Лю Цинфэн

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Одна из крупнейших китайских технологических компаний iFLYTEK представила новую версию мультимодальной генеративной системы на основе искусственного интеллекта - Spark Desk 2.0. Об этом заявил глава совета директоров компании Лю Цинфэн.

"Новая модель содержит серьезные обновления, упрощающие [ее использование] как при написании [программного] кода, так и для генерации мультимодального контента [визуального, аудио-, графического и пр.]", - приводит агентство Xinhua комментарий Лю Цинфэна. По его словам, новая модель "предоставляет больше возможностей для работы с программным кодом, исправления ошибок и модульного тестирования". Обновленная версия системы получила порядковый номер 2.0 и теперь способна среди прочего анализировать и создавать изображения и короткие видеоролики на основе текстовых запросов.

iFLYTEK запустила первую версию Spark Desk в мае. Система может генерировать различные типы контента на нескольких иностранных языках, решать логические и математические задачи, а также писать фрагменты программного кода. Как отмечает агентство, она уже нашла применение в "образовательной, финансовой, медицинской и других областях".

Ранее iFLYTEK попала в перечень китайских технологических компаний, которым Вашингтон ограничил доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям.