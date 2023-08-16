Нyundai Motor планирует увеличить выпуск автомобилей на заводах в Индии до 1 млн в год

Для этого компания намерена использовать мощности купленного у General Motors завода в городе Талегаоне штата Махараштра

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hyundai Motor намерена более чем вдвое увеличить ежегодный выпуск автомобилей на своих предприятиях в Индии и довести в ближайшее время их производство до 1 млн. Об этом говорится в заявлении руководства компании, опубликованном газетой The Economic Times.

Hyundai Motor планирует обеспечить рост за счет выпуска автомобилей на заводе в городе Талегаоне в штате Махараштра, купленном в этом году у американской General Motors. В настоящее время южнокорейский производитель управляет двумя заводами в Ченнаи (штат Тамилнад), способными производить около 824 тыс. автомобилей в год.

В 2022 году Hyundai Motor выпустила на предприятиях своего филиала в Индии более 552 тыс. автомобилей, сохранив на индийском авторынке вторую крупнейшую среди иностранных производителей долю в 14,5%. За первые пять месяцев текущего года предприятия южнокорейской компании поставили на индийский рынок свыше 346 тыс. автомашин.