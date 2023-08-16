16 августа, 11:52

"Яндекс" увеличит число роботов-курьеров в России более чем на 60% до конца года

В компании сообщили о работе около 80 таких роботов по стране на текущий момент

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Порядка 80 роботов-курьеров "Яндекса" работают в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае, до конца года их число увеличится более чем на 60%, до 130. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее число курьеров, перевозящих заказы, не раскрывалось.

"Сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае работают порядка 80 роботов-курьеров "Яндекса". Сейчас мы собираем еще 50 таких роботов", - сообщили в пресс-службе.

Новые роботы приступят к работе до конца 2023 года, уточнили в пресс-службе.

В "Яндексе" подчеркнули, что с кражами и серьезным вандализмом роботов в компании не сталкивались. С момента запуска проекта роботы-курьеры доставили пользователям более 250 тыс. заказов.

"Яндекс" начал разработку робота-доставщика летом 2019 года, доставка роботами началась в 2020 году. 

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Россия
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