Фонд развития промышленности ЛНР начал прием заявлений на финподдержку предприятий

Представители крупного и малого бизнеса могут подать заявку по трем программам: проекты развития, оборотные средства, а также предоставление грантов для развития производства социально ориентированных товаров

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР) начал прием заявлений на выделение финансовой поддержки предприятиям региона, сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли ЛНР в Telegram-канале.

"Региональный Фонд развития промышленности начал прием заявлений на выделение финподдержки. В Минпромторге ЛНР состоялось первое заседание наблюдательного совета Фонда развития промышленности ЛНР. Набсовет во главе с первым заместителем министра промышленности и торговли ЛНР Андреем Щердецом утвердил стандарты Фонда, определяющие условия и порядок предоставления финансовой поддержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители крупного и малого бизнеса могут подать заявку по трем программам: проекты развития, оборотные средства, а также предоставление грантов для развития производства социально ориентированных товаров. "Стандарты программ разработаны в соответствии с российской политикой заемного финансирования региональных фондов развития промышленности на территориях новых субъектов РФ, прошли экспертизу и согласованы Минпромторгом России", - добавили в ведомстве.

22 марта врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что правительство республики создало Фонд развития промышленности. На тот момент около 20 предприятий уже планировали подать заявки на получение займов. 10 июня министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов сообщил ТАСС, что региональный Фонд развития промышленности планирует выдать займы предприятиям республики на сумму свыше 950 млн рублей. 18 июля глава Фонда промышленности ЛНР Виолетта Воробьева информировала, что промышленные предприятия, действующие в ЛНР, получат льготные займы под 1-2% из регионального Фонда.