Власти ФРГ потратили €18 млрд на меры по ограничению цен на газ по состоянию на конец июля

Эти средства являются частью пакета помощи в размере €200 млрд, который правительство страны разработало для смягчения последствий энергетического кризиса

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Власти Германии по состоянию на конец июля потратили примерно €18 млрд на реализацию мер по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление, передает агентство Reuters со ссылкой на Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Израсходованные денежные средства являются частью пакета помощи в размере €200 млрд, который правительство ФРГ разработало в прошлом году для смягчения последствий энергетического кризиса. С учетом единовременной выплаты потребителям в декабре, как уточнили в экономическом ведомстве, общая экономия на энергоресурсах обошлась в €22,7 млрд. Ранее Минэкономики ФРГ отмечало, что Берлин планировал потратить около €83 млрд на упомянутые меры поддержки, однако снижение цен на энергоносители на фьючерсных рынках означает, что может потребоваться помощь меньшего размера.

В конце ноября 2022 года правительство ФРГ утвердило меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. Они предполагают ограничение цен для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, потребление которых составляет меньше 1,5 ГВт⋅ч в год. Стоимость газа для них должна находиться на уровне до 12 центов за кВт⋅ч, на электроэнергию - до 40 центов за кВт⋅ч. Для централизованного теплоснабжения цена ограничена до 9,5 цента за кВт⋅ч.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В настоящий момент в республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". Согласно недавнему исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся "в полном объеме".