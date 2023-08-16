16 августа, 12:05

"Калашников" предложил ввести льготы по кредитам для создателей БПЛА в промкластерах

В концерне также призвали отменить условия наличия специального инвестиционного контракта для возможности уплаты сниженных страховых взносов в размере 7,6%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" предлагает ввести механизм финансовых каникул для создателей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках промышленных кластеров. Об этом сообщается в Telegram-канале концерна.

"Концерн призывает ввести новый механизм поддержки в виде специального льготного кредитования участников промышленных кластеров сроком более 10 лет под льготную ставку 5-7%, а также отменить условия наличия специального инвестиционного контракта для возможности уплаты сниженных страховых взносов в размере 7,6%", - говорится в сообщении.

По словам директора по программам развития гражданских отраслей промышленности концерна Всеволода Бабушкина, предлагается возобновить ранее действующий механизм поддержки на реализацию совместных импортозамещающих проектов в области производства БПЛА в рамках промышленных кластеров. 

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