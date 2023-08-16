Дочерний банк Сбера начал выдавать автокредиты в Крыму

В банке можно получить кредит на новые автомобили марки Lada, Chery, Exeed, "Москвич", а также на авто с пробегом

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Дочерний банк Сбера "Драйв клик банк", который специализируется на автокредитовании, открыл представительство в Симферополе. В банке можно получить кредит на новые автомобили марки Lada, Chery, Exeed, "Москвич", а также на авто с пробегом, сообщили журналистам в пресс-службе Сбера.

"Дочерний банк Сбербанка "Драйв клик банк", который специализируется на автокредитовании, открыл региональное представительство в Симферополе. Теперь жители Крыма могут приобрести автомобиль в кредит в дилерских центрах, в том числе по совместным программам с автобрендами по ставке от 0,01% годовых", - говорится в сообщении банка.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, спрос на автокредитование наблюдается во всей России. "На полуострове, как и на материковой части страны, теперь можно будет воспользоваться всеми действующими программами с популярными брендами машин, в том числе и для приобретения электромобилей", - приводятся в сообщении слова Царева.

В пресс-службе банка уточнили, что на данный момент кредит можно оформить на новые автомобили брендов Lada, Chery, Exeed, "Москвич", также кредит предоставляется и на автомобили с пробегом. Список доступных для кредитования брендов будет расширяться, добавили в кредитной организации.