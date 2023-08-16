Первый совместный венчурный фонд "ТехноСпарк" и НТИ поддержит отрасль электродвижения

Ключевыми объектами для инвестирования станут технологии металл-ионных ячеек, аккумуляторных батарей, тяговых и стационарных систем накопления энергии на их основе

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Группа компаний "ТехноСпарк" и Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы (НТИ) создают первый совместный венчурный фонд для финансирования перспективных высокотехнологических проектов в отрасли электродвижения. Об этом сообщили в пресс-службе группы.

Объем фонда, создаваемого в форме инвестиционного товарищества, составит до 3 млрд рублей. По данным источника, первые средства поступят в фонд в ближайшие два месяца.

"В новом фонде мы впервые соединяем технологические компетенции, наработанные как в "ТехноСпарке", так и в проектах Национальной технологической инициативы. За последний год мы серьезно продвинулись в теме электродвижения, у нас растут стартапы в области зарядной инфраструктуры, комплектующих для нее, системах накопления энергии. "ТехноСпарк" стал акционером и технологическим партнером компании Hyper, создающей экосистему электротранспорта в российских регионах. Мы видим в новой отрасли не только технологические вызовы, которые способна решить наша команда, но хорошую доходность. Именно поэтому в новом фонде мы отказываемся от традиционной для России модели с регулярной платой за управление", - приводит пресс-служба слова председателя Совета директоров ГК "ТехноСпарк" Руслана Титова.

Ключевыми объектами для инвестирования станут технологии металл-ионных ячеек, аккумуляторных батарей, тяговых и стационарных систем накопления энергии на их основе, инжиниринг и производство объектов инфраструктуры электродвижения, разработка и внедрение новых материалов, а также стартапы в водородной сфере.

"Новый фонд обеспечит укрепление возможностей венчурной индустрии с целью повышения уровня технологического суверенитета Российской Федерации. В рамках фонда фондов на рубль наших денег мы привлекаем несколько рублей внешних. Работа фонда рассчитана на 5-10 лет. Планируется поддержать приоритетные для государства высокотехнологичные проекты", - сказал директор по обеспечению технологического суверенитета Платформы Национальной технологической инициативы Дионис Гордин, передает пресс-служба "ТехноСпарка".