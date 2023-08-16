Видодо заявил о возможности Индонезии войти в пятерку ведущих экономик мира к 2045 году

По его словам, одним из факторов для достижения этой цели должна стать благоприятная демографическая ситуация

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Индонезия обладает возможностями для того, чтобы войти в пятерку ведущих экономик мира к 2045 году. Такое мнение выразил президент страны Джоко Видодо в ходе выступления в Народном консультативном конгрессе (двухпалатный парламент).

"У Индонезии в настоящее время есть прекрасная возможность войти в пятерку ведущих экономических держав мира к 2045 году. Вопрос в том, хотим ли мы сосредоточить нашу энергию на движении вперед или тратить ее на то, что непродуктивно и вызывает разногласия", - сказал он.

По словам Видодо, одним из факторов экономического роста должна стать благоприятная демографическая ситуация. Он отметил, что доля трудоспособных людей достигнет 68% численности населения Индонезии в 2030 году. "Вот, где ключ к повышению нашей национальной производительности", - добавил президент.

По его оценке, республика пользуется большим доверием международного сообщества, что также повышает шансы на стремительный экономический прогресс. "Импульс председательства Индонезии в G20 и АСЕАН, последовательность Индонезии в защите прав человека и равенства, а также успех в преодолении мировых кризисов в последние три года стимулировали и вернули Индонезию на карту мира", - заключил президент.

ВВП Индонезии в 2022 году вырос на 5,31%, до $1,3 трлн в номинальном выражении. По этому показателю страна занимает 16-е место в мире.