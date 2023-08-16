В Нижегородской области разработают механизм для взаимодействия IT-стартапов с заказчиками

По словам министра цифрового развития и связи региона Александра Синелобова, в планах, в частности, создать реестр стартапов, который поможет молодым IT-компаниям получить аккредитацию Минцифры России и соответствующие меры поддержки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Нижегородская область выстроит механизм для прямого взаимодействия IT-стартапов с их потенциальными заказчиками. Такое поручение губернатор Глеб Никитин дал по итогам встречи с бизнес-сообществом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во время встречи гендиректор одной из компаний обратила внимание Никитина на то, что IT-стартапам хотелось бы быть ближе к своим потенциальным заказчикам. "Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству цифрового развития и связи региона и АНО "Горький Тех" выстроить механизм поддержки нижегородских IT-стартапов и их прямого взаимодействия с потенциальными заказчиками", - говорится в сообщении.

Никитин отметил важность поддержки IT-индустрии. По его словам, в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" уже запустили отдельный трек, на котором представители МСП могли презентовать свои проекты крупным компаниям. "Важно эту практику расширять", - цитирует губернатора пресс-служба.

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, на финальной стадии рассмотрения находится новый инструмент - реестр стартапов. Это поможет молодым IT-компаниям получить аккредитацию Минцифры России и все меры поддержки и возможности, которые эта аккредитация дает.

"Мы - один из первых регионов, в которых создаются подобные меры. В ближайшее время также организуют серию дней поставщиков IT-решений по импортозамещению", - приводятся в сообщении слова министра.

Как отметили в пресс-службе, нижегородским IT-стартапам в продвижении готова помочь АНО "Горький Тех" - центр поддержки отечественного программного обеспечения в Нижегородской области. Кроме того, взаимодействие с заказчиками в онлайн-формате можно выстроить через платформу отечественных разработчиков "IT-маркетплейс.рф". С его помощью российский бизнес, государственные и социальные учреждения могут найти отечественные IT-решения взамен недоступного зарубежного ПО, а IT-компании - новых клиентов и интересные проекты для разработки.

Поддержка отрасли

Совместно с IT-компаниями в 2022 году правительство Нижегородской области выявило недостающие элементы системы поддержки цифровой индустрии и нарастило ее объем в 54 раза - до 576 млн рублей.

В Нижегородской области реализуются собственные меры поддержки IT-отрасли, которые дополняют федеральные. Это льготы по упрощенной системе налогообложения (снижение ставки до 1% при объекте налогообложения "доходы" (вместо 6%) или до 5% - при объекте налогообложения "доходы минус расходы" (вместо 15%), возмещение части затрат на оплату труда, снижение ставки по ипотеке для IT-специалистов - до 3% годовых (федеральная IT-ипотека - до 5%).