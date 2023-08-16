Минэкономразвития поддержало создание ОЭЗ в Удмуртии

Соответствующую заявку регион планирует подать к 2024 году

ТАСС, 16 августа. Минэкономразвития России поддержало создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Удмуртии, сообщает пресс-служба республиканского правительства по итогам встречи главы региона Александра Бречалова с руководителем министерства Максимом Решетниковым.

"Минэкономразвития России поддержало создание ОЭЗ в Удмуртской Республике. Заявку на создание особой экономической зоны планируется подать в Минэкономразвития России к 2024 году", - говорится в сообщении.

Экономическая зона "Ижевск" станет 11-й в Приволжском федеральном округе. Как отметил Решетников, сейчас резидентами ОЭЗ в округе уже создано 18 тыс. рабочих мест, привлечено более 270 млрд рублей инвестиций. "Механизм ОЭЗ позволяет бизнесу воспользоваться льготным режимом налогообложения, развитой инфраструктурой и процедурой свободной таможенной зоны. Для региона это прямые инвестиции, новые производства, рабочие места и налоги", - приводятся в сообщении слова министра.

На данный момент власти Удмуртии ведут переговоры с якорным резидентом ОЭЗ "Ижевск" и поставщиками авиационной и автомобильной промышленности, а также судостроителями и производителями имплантов.

Бречалов в свою очередь отметил, что Удмуртия - один из лидеров по росту малого и среднего бизнеса. По итогам пяти лет регион занимает лидирующую позицию по наименьшей административной нагрузке на бизнес.

Ранее сообщалось, что республика планирует подать заявку на создание в регионе ОЭЗ, ожидаемые инвестиции от резидентов запланированы в размере 28 млрд рублей. Участком для ОЭЗ станет территория в Завьяловском районе республики, на федеральной трассе М-7 "Волга", недалеко от Ижевска. Общая полезная площадь для инвесторов - около 100 га.