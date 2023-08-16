В Омской области приняли более 20 тыс. заявок на социальную догазификацию

ПАО "Газпром" увеличил объем инвестиций в газификацию региона до 19 млрд рублей

ОМСК, 16 августа. /ТАСС/. Количество заявок по программе социальной догазификации превысило 20 тыс. в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

"Уровень газификации Омской области вырастет, и участвовать в программе социальной догазификации смогут больше жителей. Уже сейчас принято свыше 20 тыс. заявок на подключение домовладений к газу", - говорится в сообщении.

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, партия по всей стране помогает жителям с подготовкой и оформлением документов, подачей заявок, решением возникающих вопросов. "Весь депутатский корпус "Единой России" проводит встречи, подворовые обходы, информируют жителей. Это уже дало неплохой результат. За период марта - июля в целом у нас по стране вернулось в работу около 30 тыс. заявок из числа отклоненных", - приводятся в сообщении слова Турчака.

В свою очередь, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что компания увеличила сумму инвестиций в газификацию региона до 19 млрд рублей. Программа рассчитана на 2021-2025 годы и включает в себя строительство шести газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, более 900 км межпоселковых и распределительных газопроводов, открытие доступа к сетевому газу для 13 тыс. домовладений и около 100 котельных в 51 населенном пункте Омской области.

"Все задачи мы будем реализовывать. Буду просить поддержать ряд объектов, чтобы продолжить газификацию после 2025 года. В самое ближайшее время у нас запустится ГРС-29, что даст Омску развитие еще лет на 20 вперед", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Виталия Хоценко, который подчеркнул, что Омская область является наиболее газифицированным регионом Сибири.

Ранее Турчак отмечал, что опыт Омской области по расширению федеральных мер поддержки за счет регионального бюджета нужно масштабировать на другие регионы России. В области количество категорий населения, которым положена льгота, увеличили до 27, включая участников и ветеранов СВО. Им возмещают до 130 тыс. рублей на газификацию домов при федеральном минимуме в 100 тыс.